Julio Comesaña le cantó varias verdades a Jarlan Barrera

El técnico uruguayo, Julio Comesaña, ha sido parte del proceso de formación de varios de los ídolos de Junior en la actualidad y ha visto pasar a algunos importantes jugadores por el equipo, tal como sucedió con Jarlan Barrera, hoy en Nacional y quien dejó la escuadra tiburona en 2018, para partir hacia el fútbol argentino donde no logró consolidarse definitivamente, por lo que regresó al fútbol colombiano para jugar en Atlético Nacional.

Sin embargo, la salida de Jarlan no fue lo que se esperaba y Comesaña se refirió al respecto. "(Jarlan) es un jugador al que le tengo aprecio, yo hablé con él y le dimos oportunidades. Era un jugador desequilibrante y nos dio muchas alegrías. Me parece que hace un tiempo, cuando se fue de Junior, era hora de que saliera porque él también estaba queriendo eso, pero me parece que quedó allí, estacionado, estancado, haciendo algunas cosas que quienes no lo conocen se maravillan, pero quienes estamos acostumbrados a que esas cosas eran normales, eran permanentes, Jarlan las hacía a cada momento, no nos deslumbran y siempre nos queda faltando un pedacito", aseguró el entrenador a ESPN.

Y luego fue contundente: "Me parece que Jarlan necesita más madurez y reconocimiento propio de él, de lo que tiene para dar, y enfocarse en lo que él quiere hacer o quiere conseguir, a dónde quiere llegar. Pero es indudable que tiene todas las herramientas que muchos quisieran tener para ser un jugador más valioso de lo que es y más trascendente, todavía, de lo que es".

Jarlan tuvo un muy buen segundo semestre de 2019 con Atlético Nacional, pero en el inicio de 2020 no ha tenido tanta confianza de Juan Carlos Osorio como se esperaba, por lo que no ha conseguido brillar de la manera en la que se creía, algo que se refleja apenas en los cuatro partidos que disputó como titular.