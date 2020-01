Julio Comesaña pidió un refuerzo más para Junior pensando en la Libertadores

Junior de Barranquilla sigue adelantando su pretemporada de cara a un exigente año 2020 donde tendrá la Copa Libertadores como gran objetivo. Son varios los nombres que llegaron al equipo ‘rojiblanco’, pero Comesaña es consciente de que todavía no ha podido adecuar como quiere a tantos jugadores importantes en su escuadra.

“No ha habido puesta a punto del equipo porque no lo tenemos todavía definido. Tenemos muchos jugadores nuevos, otros que no están, hay cuatro en la Sub-23. Hay dos jugadores suspendidos. Es decir, tenemos un equipo prácticamente nuevo para el primer partido. No puedo decir cosas que realmente no están claras todavía”, señaló el timonel uruguayo en diálogo con El Heraldo.

Asimismo, pidió otro refuerzo para cerrar el mercado de pases en Junior de Barranquilla: “Yo pienso que nosotros tenemos que hacer una incorporación más porque hay algunas zonas de la cancha donde estamos un poco desprotegidos, y para lo que tenemos por delante creo que tenemos que pensar en eso. Será una situación a conversar con la dirigencia del club y ver si existe la posibilidad presupuestal”.

Y cerró respondiendo sobre la posibilidad de armar una tripleta ofensiva entre Teófilo, Sherman y Borja: “Bastante difícil. Por un tema de distribución en la cancha, para tener un equipo equilibrado en las bandas, en la parte interior del campo, en la defensa. No es fácil. Hay figuras que permiten eso como un 4-3-1-2 o un 4-1-3-2, pero no se puede hablar solamente de Teo, Borja y Cárdenas. Hay un gran error en eso porque Teófilo, Cárdenas y Borja dependen de los volantes, de los defensas y de los zagueros”.

Junior debutará en la Liga el próximo sábado siendo local en Barranquilla ante La Equidad, mientras que en la Copa Libertadores verá acción hasta marzo cuando reciba a Flamengo en el Metropolitano.