Julio Comesaña reaccionó contra el protocolo: "¿Qué quieren, matarme en vida?"

"Tomaré las medidas que sean necesarias cuando eso ocurra por el derecho al trabajo. Estoy más sano que muchos que andan sueltos y tengo muchos deseos de trabajar”, enfatizó el estratega del cuadro ‘tiburón’.

Asimismo, Comesaña comentó lo que piensa de los otros aspectos del protocolo de Dimayor: “Hay cosas que están bien, los protocolos están bien. El problema es que tenemos que cumplirlos los seres humanos y a veces hacemos cosas que no nos damos cuenta con las emociones y estados de ánimo, especialmente en el fútbol. Entonces hay que tener precauciones, pero tampoco es el ajedrez que eso representa”.

También recordó cuando le tocó dirigir a la distancia en otras ocasiones: “En 2014 me tocó dirigir media temporada desde un palco y llegamos a la final. El problema es que a mí no me pueden dejar encerrado en mi casa porque tengo 72 años y porque yo no estoy enfermo ni tengo nada… El covid-19 lo agarra cualquiera, no solo yo y yo me hago responsable de lo que me pueda pasar”.

Y cerró hablando de un posible comparativo entre la reanudación de la Bundesliga y el rentado colombiano: "Los alemanes son los alemanes, nosotros no somos como ellos en la educación y la organización; en la manera de pensar. Nosotros podemos tomar cosas de ellos, pero a la larga nos comportamos como sudamericanos”.