Julio Comesaña y su descontento por cómo han desmantelado a Junior

En medio de la suspensión de la Liga Betplay por la pandemia del coronavirus que ya llegó a Colombia, los personajes del fútbol han tenido diferentes diálogos con la prensa para hablar de sus respectivas situaciones, a la espera que todo vuelva a la normalidad.

Es el caso de Julio Comesaña, técnico del Junior de Barranquilla, que ha recibido duras críticas por el irregular rendimiento de su equipo en 2020, especialmente por los malos resultados en la Copa Libertadores. El timonel dialogó con Win Sports.

“Es incierto todo, si la para es muy larga, hay que volver a empezar. A nosotros nos venía bien una semana de para, pero todo esto no. Tenemos tiempo de reflexión, para encontrar soluciones al déficit futbolístico que hemos mostrado en algunos partidos”, expresó en primera medida sobre sus sentimientos por la suspensión del certamen.

Luego mostró algunas inquietudes sobre los últimos meses del cuadro ‘tiburón’: “Estaba muy contento con el Junior del 2018, pero venía desmantelándose en el 2019. Fuimos perdiendo fuerza en ataque a raíz de la salida de jugadores que eran muy importantes”.

Sobre la actual temporada, también reconoció los errores: “Nuestro arranque no fue tan bueno a lo que acostumbrábamos, había mucha decepción en el ambiente barranquillero, mis expectativas son otras y eso he estado revisando durante este tiempo. He disfrutado mucho de los equipos que he tenido, ganar jugando bien es lo que me gusta. Tenemos por delante una situación seria y de la que debemos hacer ajustes”.

Y cerró hablando del buen momento de los futbolistas colombianos a nivel internacional: “El fútbol en este país había venido creciendo bastante, pero está viviendo lo que hace muchos años vive el fútbol uruguayo y argentino y es un desangre permanente, hay muchos jugadores colombianos jugando en el exterior y los que todavía no han tenido la continuidad para decir que son buenos se van también, por eso tenemos que atacar el trabajo en las divisiones menores”.