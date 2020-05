Junior advirtió a América sobre Rangel... y también involucra a Nacional

“FIFA da tiempo en el momento de transferencias en condición de préstamo, pero habla de transferencias internacionales y en el mismo documento dice que respetará la normatividad de cada país. En este caso, como estamos en territorio colombiano, yo presto el jugador hasta junio y si yo no me pongo de acuerdo para ampliar el convenio deportivo, el equipo donde está el jugador que yo presté no podrá ampliar su contrato laboral… porque él salió de Junior con una licencia no remunerada para jugar en otro club y eso termina en junio”, señaló en diálogo con Antena 2 Cali.

“La cuarentena no alarga el contrato. En este caso, tendrían que comunicarse el 30 de mayo con el jugador para comunicarle qué va a pasar con su contrato y FIFA no va a abrir la ventana de transferencias hasta que se terminen los campeonatos. Ahora no va a ser viable esa posibilidad”, enfatizó el funcionario del Junior de Barranquilla

De interés: Ojo Santa Fe: otro grande de Colombia sigue de cerca a Fabián Sambueza

Luego contó cómo sería el proceso con Nacional, en caso que América decida comprar sus derechos deportivos: “Cuando el jugador se adquiere de Nacional, se hace con el 70% de sus derechos económicos y cuando Junior lo presta al América es con esa condición. Si América quiere el 100% tiene que negociar con Nacional también ese 30% y tiene plazo hasta el 30 de junio si América no paga esa cifra”, explicando que el cuadro escarlata tendría que pagar un millón de dólares a Junior por su 70% y aparte negociar el otro 30% con el cuadro paisa.

Y cerró explicando cómo está el caso entre ambos clubes por Rangel: “Hay buena relación entre Junior y América y ellos permanentemente hablan (Fuad Char y Tulio Gómez), pero no sé si han tocado el tema. Se había hablado la intención de compra a principio de año, pero con todo este tema se ha complicado. A Junior no le llegó ninguna oferta por Rangel porque el jugador aparecía con registro del América”.