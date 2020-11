¿Junior busca el futuro reemplazo de Viera? desde Uruguay aseguran que hay interés

Junior de Barranquilla confirmó este martes 10 de noviembre la renovación hasta julio del 2022 del contrato del portero uruguayo de 37 años Mario Sebastián Viera, quien cumplirá en ese entonces su temporada número 11 con la camiseta del conjunto 'rojiblanco'.

A pesar de lo informado, se reveló desde la capital del departamento del Atlántico que el cuadro 'tiburón' ya estaría analizando el futuro reemplazante de Viera y se habría fijado en un reciente rival que tuvo en la Copa Conmebol Sudamericana.

Y es que luego de la serie que protagonizó Junior con Plaza Colonia de Uruguay, quedó en la retina de muchos la brillante actuación que tuvo el portero charrúa de 23 años Santiago Andrés Mele Castañero, que a pesar de su corta edad cuenta con un importante recorrido al haber jugado en Fénix de su país, Ankaragücü de Turquía y Lleida Esportiu de España.

Además integró la Selección de Uruguay en el Sudamericano sub 20 de 2017 (jugó nueve partidos) y en el Mundial de la categoría en el mismo año en donde participó en los siete partidos de su equipo. También estuvo en los Juegos Panamericanos de Lima

Ante lo anterior, Carlos Manta, gerente deportivo de Plaza Colonia confirmó el interés no solo de Junior, si no de otros equipos del Fútbol Colombiano en diálogo con Habla Deportes.

"El interés sabemos que existe, oficial no sé nada, pero no nos queremos desprender de él hasta que termine el campeonato. Ayudaría mucho que no se vaya inmediatamente porque Junior lo buscaría para más adelante y eso favorece la negociación; En Colombia hay otros interesados. Vamos a ver qué pasa, no tengo nada oficial", señaló Manta.

El supuesto interés de Junior por Mele generó opiniones divididas en la afición 'rojiblanca' ya que además de Viera, Junior cuenta en su plantel con José Luis Chunga quien con 29 años ha sido suplente en los últimos años del uruguayo y están en proceso de formación, incluso de Selección Colombia, Reinaldo Miguel Fontalvo y Sergio Rafael Pabón que está actualmente en el Barranquilla F.C.