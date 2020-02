Junior: Comesaña confirmó que Sandoval no se irá y reveló las novedades para recibir a Once Caldas

Junior de Barranquilla recibirá este domingo 16 de febrero a Once Caldas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a partir de las 6:10 de la tarde en partido de la quinta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2020 en el cual tendrá como principal objetivo volver a ganar después de perder ante Independiente Santa Fe en la anterior jornada.

Julio Comesaña, director técnico del cuadro 'rojiblanco', reveló este viernes 14 de febrero en rueda de prensa la actualidad médica de algunos de los integrantes del equipo, también destacó las funciones que cumple Sherman Cárdenas, confirmó la permanencia de un delantero y habló de la historia que tiene la institución.

En primer lugar, Comesaña manifestó que el zaguero central Daniel Rosero "va bien" en su proceso de recuperación tras haber sufrido una molestia física, aunque no estará disponible para el duelo con Once Caldas al no haber participado de los entrenamientos con todo el grupo, se espera su reaparición la próxima semana. Por otro lado, indicó que Gabriel Fuentes volverá a la alineación titular en lugar de Jeison Angulo, quien debe cumplir una fecha de sanción.

Julio Comesaña afirmó que Luis 'cariaco' González está disponible y que el volante Cristian Higuita evoluciona bien, pero tampoco jugará este domingo.

El estratega 'tiburón' aseguró que Once Caldas tiene buen juego que genera oportunidades, pero no ha podido concretar.

"Ha tenido oportunidades y ha empatado, le ha costado ganar. Me fijo en el juego y sí tiene, en cualquier momento puede encontrar el camino del gol y resolver las situaciones que se presenta, es un rival para tenerlo en la mira", dijo.

El director técnico reiteró que aún en Junior no se puede hablar de un equipo ya que ese no funciona como él quiere y destacó que Sherman Cárdenas cumple una labor de juntar al conjunto.

"No hables de equipo, todavía no es un equipo como queremos, estamos tratando de tener toda la gente y no equivocarnos en la elección de los futbolistas para iniciar os partidos", manifestó.

Por otro lado, Comesaña confirmó que el delantero Luis 'chino' Sandoval se quedará en el conjunto barranquillero y no será cedido a otro club.

Finalmente, el estratega uruguayo dio su opinión a la reciente polémica sobre si Junior tiene o no historia.

"Para mí sí, un equipo que cumple 100 años algo debe tener, no cualquier institución llega a 100 años y se mantiene como está Junior. Si hablamos de logros deportivos, a nivel local los ha tenido y en el ámbito internacional hay una deuda de ganar una copa, pero ha tenido situaciones de juegos y momentos que no ha hecho un papelón, que ha hecho cosas buenas e interesantes", puntualizó.