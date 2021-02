Junior es líder, Nacional escolta: Tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 5

Este sábado se dio partida a la quinta fecha de la Liga Betplay con tres buenos partidos que comenzaron a marcar diferencias en la parte alta de la tabla de posiciones y que deja la expectativa para lo que resta de la jornada entre sábado y martes.

A primera hora, Once Caldas venció como local a Envigado en una buena actuación y consiguió el primer triunfo bajo el mando del técnico Eduardo Lara.

Vea AQUÍ la tabla de posiciones de la Liga Betplay

Posteriormente, Junior de Barranquilla sufrió más de la cuenta, pero derrotó a Alianza Petrolera con goles de Miguel Borja y Carmelo Valencia; siendo así el nuevo líder de la Liga Betplay esperando lo que suceda con Deportivo Cali este domingo.

En el juego de cierre, Nacional venció a Boyacá Chicó en un extraño partido donde Pablo Mina evitó muchos goles y Jarlan Barrera desenredó el cotejo a favor del elenco antioqueño que es escolta.

Tabla de posiciones Liga Betplay, fecha 5:

1. Junior 12 pts

2. Atlético Nacional 10 pts

3. Deportivo Cali 10 pts (-1PJ)

4. Jaguares 7 pts (-1PJ)

5. Millonarios 7 pts (-2PJ)

6. La Equidad 7 pts (-1PJ)

7. Medellín 7 pts (-1PJ)

8. Santa Fe 6 pts (-2PJ)

____________

9. Pasto 5 pts (-2PJ)

10. Deportes Tolima 5pts (-2PJ)

11. Once Caldas 4pts (-1PJ)

La jornada se cierra con Millonario vs Pereira, Tolima vs Medellín, Patriotas vs Deportivo Cali, Jaguares vs Santa Fe, Bucaramanga vs La Equidad y Águilas vs Pasto.