La amenaza que en su momento le hizo Diego Lugano a Macnelly Torres

Macnelly Torres, que ahora juega para Alianza Petrolera, todavía recuerda su glorioso paso por Atlético Nacional, equipo donde marcó una historia importante al ganar la Copa Libertadores. Precisamente, el volante recuerda un curioso hecho que pasó en dicha competencia.

El mediocampista, en charla con un hincha en Instagram live, recordó cuando el central uruguayo Diego Lugano, jugando para el Sao Paulo de Brasil, lo amenazó en las semifinales de la Copa Libertadores en el partido de vuelta en el estadio Atanasio Girardot.

"Ellos venían un poco ofendidos con nosotros. El tipo me tiró una patada a partir, me le paro y me dijo que 'te voy a romper todo'. Yo le dije que ellos ya eran los que estaban perdidos. Llegó a defenderme Sebastián Pérez, que ese no le pega a nadie", sentenció el volante.

Cabe recordar que Nacional derrotó 2-0 a Sao Paulo en el Morumbí en el partido de ida y en la vuelta le ganó al onceno brasileño 2-1, para un global de 4-1 que lo clasificó a la final de la Libertadores ante el Independiente del Valle, donde derrotó al equipo ecuatoriano y levantó su segunda copa.

Macnelly fue pieza fundamental de aquel conjunto ‘verdolaga’ que consiguió destacarse de gran medida en el fútbol colombiano e internacional, pues también clasificó a la final de la Sudamericana, que finalmente no se jugó por la tragedia aérea del Chapecoense.