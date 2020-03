La broma de mal gusto que sufrió el arquero del América por el coronavirus

En medio de la crisis sanitaria que atraviesa Colombia por la propagación del coronavirus en los últimos días, también se crea otro virus peligroso y es el de las falsas noticias respecto a la enfermedad. En medio de todo ello, el arquero del América de Cali se vio afectado por una irresponsabilidad de estas.

Éder Chaux tuvo que desmentir que estaba infectado de coronavirus y contó cómo se dio la situación: "Yo estaba el domingo con mi familia y un amigo me envió la noticia, lo tomé en gracia, pero luego me empezó a llamar Tulio Gómez y todo el mundo y ya no le vi la gracia", señaló el guardameta en diálogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’.

Luego explicó la real situación del caso: “Me tocó salir al paso para desmentir esa noticia de que tenía coronavirus, para dar un parte de tranquilidad sobre todo por la situación tan delicada que estamos atravesando".

Posteriormente, se refirió a lo que vive el club escarlata por esta pandemia: “América tomó ayer unas medidas concernientes al tema y no entrenamos ayer y hoy. Estamos en una situación difícil y preocupa todo lo que está pasando, sobre todo porque uno piensa en la familia".

Asimismo, respaldó que se haya suspendido el fútbol colombiano: "Estamos en casa y nos han enviado un plan de trabajo, haciendo los ejercicios, por el momento toca así y quiero que Dios ponga su mano poderosa para que todo esto termine… Yo considero que lo más factible por el momento es que no jugáramos… Qué rico sentir el ambiente de fútbol con el público en las gradas, por ahora debemos tener paciencia”.