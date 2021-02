La clave de Alfredo Arias para ganar dos veces en Tunja y la falta de gol en el Cali

Deportivo Cali logró un valioso triunfo este domingo en su visita a Patriotas por la fecha 5 de la Liga Betplay. El equipo vallecaucano recuperó el liderato del fútbol colombiano y piensa en seguir sumando para acercarse a una prematura clasificación mientras llega el momento de competir en el rentado internacional.

Tras finalizar el partido en Tunja, el técnico Alfredo Arias se mostró conforme con el desempeño de su equipo, habló del estado de la cancha de La Independencia y reconoció que su equipo tiene problemas para el gol.

“Tuvimos que visitar una cancha que en todos en Colombia temen, porque no es fácil venir a una altura que no estamos acostumbrados los de allá y que además la cancha conspira para poder jugar por abajo, conspira también contra Patriotas, contra Boyacá Chicó, no es que conspire solo contra nosotros, pero yo hablo por mi equipo, tuvimos que implementar, abrir bien los extremos, ellos son un equipo que trabaja bien, compacto, cortito, entonces le empezamos a encontrar siempre el lado débil, y eso creo que fue eso lo que nos permitió hacer el gol y tener otras chances, la verdad es que el rival vendió muy cara su derrota, hizo muy buen partido y eso enaltece nuestro triunfo”, comentó Alfredo Arias en rueda de prensa.

Sobre el desgaste físico del Deportivo Cali, señaló: “Hay que asociarlo al anterior partido, venimos a jugar casi tres días después con viajes incluidos y hacemos 6 de 6 puntos, no soy colombiano, no sé las estadísticas, pero no creo que sea muy fácil venir en tres días y ganar los dos partidos. El balance es muy bueno, por el resultado y porque tengo un equipo valiente, que sale a ganar, a buscar el primer gol, y después hicimos merecimientos para un segundo gol, pero no los concretamos, esa falta de eficacia nos jugó otra vez en contra y terminamos defendiendo ante el rival, que también lo hizo muy bien”.

“Creo que hicimos un buen partido, asociándolo al anterior, con muy poco descanso y mucho viaje de por medio, estoy conforme con mis jugadores, si fallamos situaciones fue porque las creamos, si no es fácil no fallar cuando no creas, pero nosotros creamos varias situaciones, bueno, algunas las fallamos, una la convertimos, tenemos el arco en cero en casi todos los partidos, menos en uno. El balance para mí es bueno, lógicamente que siempre algo para corregir y en la semana lo hablaremos con el equipo, pero es muy bueno de verdad”, finalizó Arias en medio de su beneplácito y mencionó que aún no ha pensado en incluir a Sergio Angulo en su cuerpo técnico para la preparación de los delanteros.