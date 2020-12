La comparación de Wilson Gutiérrez entre este Santa Fe y el campeón de 2012

Independiente Santa Fe sueña con alcanzar su décima estrella en el fútbol profesional colombiano y su gran momento futbolístico lo perfila como favorito de la prensa para alcanzar la corona. Una voz autorizada para hablar del cuadro ‘cardenal’ es Wilson Gutiérrez, actual timonel de Alianza Petrolera y quien supo ganar la séptima estrella con el ‘león’ en 2012, estando tres años en el banquillo.

En diálogo con ‘Los Dueños del Balón’ de Antena 2 Bogotá señaló: “Santa Fe es merecido finalista por lo que ha hecho a lo largo de toda la campaña, los números y el fútbol lo dicen. Tiene un rival difícil que viene de ser campeón, pero veo a Santa Fe con posibilidades de ganar la décima estrella”.

“Cuando a Santa Fe le hacen falta jugadores importantes parece que no sufriera porque el colectivo resalta y los goles se han repartido entre varios jugadores; no depende de uno solo, es un equipo que trabaja en eso y así gira su entorno de jugar en equipo y se hace muy fuerte. Me parece que es muy similar al Santa Fe de 2012”, agregó Gutiérrez.