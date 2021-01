La condición que le puso Tulio Gómez a Rodallega para llegar al América

El bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano se encuentra alistando lo mejor de su artillería para defender los títulos conseguidos en las últimas temporadas de la mano de Alexandre Guimaraes (2019) y Juan Cruz Real (2020), por lo que el máximo accionista del cuadro ‘escarlata’, Tulio Gómez, ultima detalles para los objetivos trazados.

Uno de esos objetivos es suplir la ausencia de Michael Rangel y conseguirle un asocio a Yesus Cabrera y a la estrella ‘americana’ Duván Vergara. Por ello, el nombre que está en la órbita de las toldas ‘caleñas’ es el del futbolista colombiano, Hugo Rodallega, quien hace unos días mostró el interés de jugar vestido con la camiseta roja.

Según trascendió en los medios nacionales, al delantero le encantaría defender los colores de los ‘Diablos Rojos’, pero hay que negociar para ver si la junta directiva y el cuerpo técnico lo necesita pensando en la temporada 2021.

Tras estas declaraciones, Tulio Gómez salió al paso y manifestó en el programa Zona Libre de Humo que “el balón está en el campo de Rodallega”; puesto que según Gómez, si el atacante desea jugar con América, debe llamarlo para saber “cuánto es lo que va sacrificar y que me traiga los documentos de libertad de los turcos y lo traemos de una.

Hay que recordar que ‘Hugol’ es un futbolista deseado no solamente por los equipos del Fútbol Colombiano, sino también del fútbol extranjero. Tulio Gómez no ve con malos ojos que el fichaje se dé lo más pronto de lo esperado: “Algún día sería maravilloso tener a Rodallega, las puertas están abiertas para él. Obviamente cuando tenga libertad y no esté amarrado a contratos”.