La condición que pone Enrique Camacho para que Millonarios vuelva a jugar la liga

El presidente de Millonarios Enrique Camacho fue claro al pronunciarse sobre si el cuadro 'embajador' volverá a competir con normalidad la liga colombiana si la Dimayor decide jugar a puerta cerrada en un futuro. Para el directivo, todo pasa por lo que diga en primera medida el Ministerio de Salud, luego se decidirá.

Mire acá: En Millonarios se preparan para la noticia menos deseada en la Liga Betplay

"Si Millonarios tiene la garantía que no hay riesgo de contagios para los jugadores, nosotros jugaremos. Si el Ministro de Salud nos da la garantía, yo creo que nosotros podemos reanudar", aseguró Camacho en charla con Antena 2. Eso sí, el presidente del conjunto 'embajador' reiteró que, si no se da el aval total del gobierno, el conjunto 'albiazul' no jugará.

"Mientras tanto sería algo irresponsable porque estamos hablando de vidas humanas, y esto hay que respetar", concluyó Camacho, que espera que pronto se logre volver a la normalidad, que se retomen las actividades, pero la prioridad es la vida, la salud común, por eso mientras no se controle el coronavirus es imposible actuar porque sea lo que sea habrá un riesgo.

Cabe recordar que también el dirigente de Millonarios anunció en charla con El País de Cali que, si no se juega lo restante de este torneo, es mejor que se cancele para que se piense solo en la liga de la segunda parte del año.

Puede ver: Gamero lo confirmó: Millonarios perdería a una de sus figuras en el mercado

Por el momento, hay que resaltar que el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró en la noche del domingo que el fútbol profesional no regresará después del 27 de abril como todos creen, los espectáculos será lo último que se restaurará.