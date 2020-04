La confesión de Goycochea: Millonarios, narcotráfico y dinero...

Sergio Goycochea fue arquero de Millonarios entre 1988 y 1990, época donde se destacó notoriamente por sus grandes actuaciones. A tal punto fue su gran nivel con el cuadro azul, que llamó la atención del técnico Carlos Salvador Bilardo que lo convocó para el Mundial de Italia 90.

No obstante, mientras que vistió la camiseta azul y jugó en Colombia, vivió grandes hechos que marcaron su vida. Por ejemplo, el narcotráfico... Goycochea contó una anécdota de cuando estuvo en Millonarios y visitó la hacienda de alguien con mucho dinero.

Puede ver: La increíble historia de por qué Falcao nunca pudo jugar en Millonarios

"El fútbol y las situaciones del mundo me han puesto en lugares… El día que vi mucha plata junta fue en Colombia, fui a jugar en la casa de montaña de un señor. No era Pablo Escobar. Yo jugaba en Millonarios de Bogotá. ¿Si era un narco? Qué se yo", explicó en charla con el programa PH por Telefe.

Asimismo, el exguardameta agregó que cada jugador fue llamado a la oficina de la persona, que les dio un dinero por jugar en su hacienda.

"Fuimos a jugar a una casa espectacular, jugamos un partido, nos atendieron muy bien. Estábamos en la merienda y me llevaron a un escritorio donde estaba este señor. Nos llevaban de a uno hasta ahí. Había mucho dinero arriba de la mesa, dólares. Sacó una cantidad, me la dio y me dijo ‘gracias por venir a jugar’. Para la época era un montón de plata; no tiene relación con los números que se manejan ahora", dijo.

Mire aquí: Millonarios recuperó a uno de sus jugadores de cara al reinicio de la liga

Finalmente, Goycochea recordó que en ese año 1989 mataron al árbitro Álvaro Ortega y el campeonato colombiano se canceló. "Ese año mataron a un árbitro. Yo llegué sin jugar al Mundial de Italia porque se había suspendido el campeonato de Colombia. Un juez de línea se pasó de vivo en algunos fallos y cuando salió del hotel le pegaron nueve tiros", concluyó.