Tulio Gómez, máximo accionista del América, confirmó en Antena 2 Cali la llegada de Juan Cruz Real a la dirección técnica del club. El empresario espera que el entrenador argentino pueda desarrollar bien su metodología y llevarle grandes triunfos al conjunto 'escarlata'.

Asimismo, Gómez aprovechó para contar una anécdota que vivió en el pasado con el hoy técnico de Atlético Nacional, Juan Carlos Osorio. El directivo confesó que tiene una gran relación con el timonel risaraldense y hace un tiempo le propuso entre chiste y chanza si le gustaría llegar al América, pero la respuesta del exseleccionador de México fue contundente.

"Alguna vez le dije al profesor Juan Carlos Osorio, que es amigo mío, 'qué bueno tenerte en el América', pero me respondió: ‘No Tulito, no voy a dirigir al América porque los técnicos no hacemos milagros, cuando un técnico tiene un prestigio ganado no lo arriesga, hay técnicos que necesitan mostrarse y se tiran por un barranco, pero yo a estas alturas quiero estar en un equipo en que me den buenas herramientas. A usted lo mandan a matar elefantes con cauchera y fracasa'”, contó Gómez sobre el encuentro con el estratega.

Esta historia el accionista la contó porque hay gente que no le cree a Juan Cruz Real por no haber ganado nada con Jaguares y Alianza Petrolera, por eso Tulio Gómez considera que con las herramientas en la 'Mecha' el argentino podrá rendir.

“Mande a Guimaraes a Jaguares a ver cómo le va... ¡no gana nada! Porque, como decía Juan Carlos Osorio, 'los técnicos no hacemos milagros'. Insisto en que tenemos un equipo para pelear, el campeonato lo ganamos con una nómina muy apretada, no teníamos muchos recambios, pero había la ventaja de que se tenía continuidad y se aguantó domingo-miércoles-domingo”, concluyó.