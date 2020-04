La decisión de Nacional que lamentó Giovanni Moreno

Para Giovanni Moreno, el fútbol colombiano tiene una gran calidad, pero cuando se forman equipos con un gran nivel, estos no pueden durar mucho unidos porque los desmantelan rápidamente, dado que no se puede aguantar por tantos años el valor de cada uno de los jugadores que integran el plantel.

Mire acá: Cardona confesó el dolor que le generó el no haber estado en Rusia 2018

En este caso, en charla con Win Sports, el mediocampista se refirió al Atlético Nacional que ganó la Copa Libertadores en 2016 y logró tener un nivel competitivo muy destacable que hizo que fuera gran protagonista en Sudamérica, pues también consiguió llegar a la final de la Copa Sudamericana, que no se pudo jugar por el accidente donde estuvo involucrado el club Chapecoense de Brasil.

Para 'Gio' Moreno, Nacional en 2016 era un equipazo que le hubiera podido dar muchas cosas positivas al fútbol colombiano, pero no se pudo conservar la nómina mucho tiempo.

"El Nacional de 2016 era un equipazo, me encantaba verlo, pero no lo podían sostener; me gustaría que en Colombia pudieran sostener un equipo porque nosotros tenemos demasiado talento, pero lastimosamente no se puede sostener por muchas cosas. El fútbol colombiano siempre se ha caracterizado por tener jugadores de muy buen pie, de mucha técnica, pero no duran nada", criticó Moreno, pues le gustaría que el balompié 'cafetero' tuviera un mayor protagonismo.

Puede ver: Cardona no se guardó nada y le mandó varios mensajes punzantes a Pékerman

Por otro lado, sobre su presente en el fútbol de China en el club Shanghái Shenhua, Moreno contó cómo le ha ido en ese balompié.

"Nunca me imaginé que iba a durar tanto tiempo allá. Mi idea siempre fue ir y quedar libre, uno como jugador pensaba que iba a estar 1 o 2 años y luego ser un jugador libre porque estando en China iba a ser más difícil ser comprado por otro equipo, pero todo fue cambiando... la liga china fue evolucionando demasiado y mejorando en competitividad", concluyó.