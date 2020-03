Una fuerte disputa entre clubes se ha desatado en los últimos días en Dimayor tras las declaraciones de Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, donde cuestionaba fuertemente el negocio de la TV internacional y los polémicos arbitrajes del año anterior que se dieron a favor del América de Cali.

Todo esto no cayó bien en el seno del club escarlata y, sus directivos, encabezados por el máximo accionista Tulio Gómez, quienes salieron al cruce en defensa del buen nombre de la institución. Ahora, el otro que habló del tema fue Alexandre Guimaraes, director técnico campeón del año anterior.

“Primero, don Tulio (Gómez) ya se manifestó al respecto, claro y conciso. Segundo, como lo dije hace unas semanas atrás, hay algunos cuadriláteros en los cuales no me meto. Y en este tipo de cuadriláteros yo no me meto porque nosotros jugamos y el que no ha jugado no sabe que a veces hay decisiones a favor y en contra de uno”, señaló el costarricense en diálogo con ‘Súpercombo del Deporte’ de Radio Red RCN Cali.

Y complementó con la postura del club en este polémico caso que levantó el presidente de La Equidad: “A través de todo este tiempo he aprendido a respetar todo eso. Como tal la decisión oficial es la que don Tulio comentó y no tengo nada más que decir”.

Entretanto, América de Cali continua con adecuación física de sus jugadores desde casa a la espera de la reanudación del campeonato, mientras que la directiva busca readecuación económica en la institución para afrontar la crisis.