Interrogado por La FM acerca de cuál es la animadversión que hay en contra del balompié nacional, el dirigente señaló que no lo entiende. “Yo que vengo de otras actividades que también son muy parecidas, acá es increíble. Voy a hacer una reflexión: 50,000 familias vivimos del fútbol colombiano. Los periodistas deportivos viven de cupos. No hay cupos si no hay fútbol. Los oigo en contra de que vuelva el fútbol y eso no lo puedo entender. Por Dios, si es que esto hace parte de su propio trabajo y su propia profesión. Yo no digo que todo sea positivo, claro que hay que decirlo negativo”, declaró el presidente de la Dimayor.

Reconoció, eso sí, que quizá el cobro de los partidos a través del canal premium ha incidido en la percepción de los aficionados. “Esa es otra molestia que generada. Pero no entiendo lo que pasa. Lo que nos divierte es el fútbol, pero tenemos algo de directivo de fútbol y creemos que podemos solucionar los problemas”, agregó.

A renglón seguido indicó: “la gente cree que el fútbol es público. Entonces dicen, cómo así que no va a ser gratis la televisión, tiene que ser gratis; y tiene que ser gratis entrar a los estadios; y entonces el hincha exige que traigan a Maradona y juegue en tal equipo… Pero cómo así que no lo van a traer. Y entonces la pregunta que queda es, de dónde vienen los ingresos. Esto es una empresa privada y como empresa privada, para poderse sostener, debe tener unos ingresos”, dijo, en medio de la crisis que vive el fútbol colombiano por la suspensión de los diferentes torneos profesionales a causa del estado de emergencia decretado en toda Colombia.