La injusticia laboral de Gabriel Camargo en Tolima, según Danovis Banguero

En medio de la suspensión de la Liga Betplay una fuerte polémica sacudió la interna del Deportes Tolima por la disputa entre el presidente del club Gabriel Camargo y el futbolista Danovis Banguero, quien decidió renunciar al club debido a grandes desacuerdos económicos y laborales con la institución.

Según Danovis, en Deportes Tolima le pidieron una reducción del 70% de su salario cuando él ya había accedido a un 50% mientras la suspensión del torneo. Ante todo eso, decidió renunciar, pero Deportes Tolima lo tiene atado luego que sacaran un comunicado oficial advirtiendo a otros clubes que deseen su fichaje sobre la situación del jugador.

En diálogo con ‘Rincón Vinotinto’, Danovis se refirió a los problemas que han tenido: "Quiero es trabajar, porque necesito ganarme un salario, porque tengo obligaciones como todos. Si al club no le parece que mi propuesta sea correcta, entonces, así como piden que cumpla con un contrato al cual ya renuncié, pues que cumplan ellos a cabalidad con el mismo", señaló en primera medida.

"Por qué dicen que tengo contrato, pero no me lo pagan.... Ya voy a completar tres meses (83 días suspendido) sin salario. Listo, no voy cobrar más, porque el club no tiene dinero para pagarme, pero como necesito trabajar déjenme ir a buscar trabajo, a ver quién me puede pagar. Porque en esta situación todos necesitamos", agregó quien marcó el gol del histórico título ante Atlético Nacional, con notoria molestia por el estancamiento profesional y económico al que se siente sometido con esa decisión del Deportes Tolima.

"Ya que Gabriel Camargo mandó esa carta a todos los clubes nadie me quiere dar trabajo. Vale aclarar que no es que no quisiera cumplir con el contrato que había con el club, es que me impidieron hacerlo”, cerró Banguero, quien ha estado recibiendo asesoría de la agremiación Acolfutpro.