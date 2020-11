"La Libertadores no se gana en tres meses": Maturana sobre el presente de Nacional

- ¿Falta mucho para volver a pelear por una Copa Libertadores?

"Eso no es pensando, eso es proyectando. Si quieres una Libertadores, llámese el que sea, empiece a prepararla. ¡No es una cuestión de azar! Tiene que haber una idea de juego, un proceso. Tú no vas a armar un equipo en 3 meses para ganar una Copa. El logro llegará. ¿Cuánto trabajó Flamengo? ¿Cuánto River? ¡Años! Si a ellos les cuesta, como no va a ser a nosotros que queremos ganar una [Libertadores] en 3 meses”.

-¿La clave es el proceso ahí? ¿Respetarlo?

"Para mí sí. En eso ayuda mucho los torneos largos”.