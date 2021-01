La nueva estrategia de River para fichar a Palavecino; Deportivo Cali responde

Ante eso, se conoció desde medios argentinos que River Plate enviará una nueva propuesta para contar con Palavecino. Buscarán comprar un porcentaje del pase para contar con él por un año y luego mirar cómo negocia con los clubes que tiene sus derechos (Deportivo Cali y Platense); incluso se menciona que el jugador manifestó su deseo de ir al equipo de Gallardo y que la operación no se tardaría más de la otra semana.

Ante esa situación, el presidente Marco Caicedo comentó en Antena 2 Cali: Nuestra única y primera intención es renovación y extensión del contrato. En eso seguimos esperanzados Y seguimos trabajando. No lo hemos logrado hasta el momento pero sigue siendo nuestro primer propósito".

"En cuanto al jugador, él manifiesta que quiere que se le dé esa oportunidad. Sin embargo, hemos sido sinceros al decir que esa propuesta no la vamos a aceptar y no es buena para la institución. Creemos que tampoco para él es buena. Obviamente, él es muy profesional, comprometido con sus cosas y confío en él, le he pedido que confíe en nosotros. Ésa es la situación", dijo en entrevista con Andrés el 'Bambino' Quintero.