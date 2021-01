La preocupación de Cruz Real en América: el técnico es sincero con la hinchada

América de Cali trabaja fuertemente para lo que será su defensa del título en el rentado nacional, además de pelear por pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por eso las pretensiones del cuerpo técnico que encabeza Juan Cruz Real es contar con fichas importantes como refuerzos; sin embargo, hasta ahora eso no se está dando.

El entrenador del cuadro rojo fue sincero al decir que no está tranquilo con los fichajes del club y lo explicó así en charla con ESPN Radio: "El club trabaja en eso, pero no estoy tranquilo viendo que los otros equipos se han reforzado. Yo sinceramente espero que lleguen jugadores que nos puedan potenciar. Lo necesitamos. No solo para la Libertadores, sino también para la Liga Betplay. Tenemos que tratar de cuanto antes traer los futbolistas que necesitamos para potenciarnos", aseguró.

Y es que clubes como Junior, Nacional y Millonarios se han reforzado con nombres rimbombantes como Fernando Uribe, Fredy Guarín, etc. Por supuesto, estos detalles preocupan al estratega del América, que entiende los problemas económicos que hay, pero resalta que la escuadra necesita fichas para participar en la Copa Libertadores.

"Una de las razones por las cuales decidimos quedarnos en América fue por un agradecimiento a la confianza que nos brindó Tulio Gómez en la mitad del año pasado y dentro de ese agradecimiento esperamos poder mantener lo que hicimos y superarlo", resaltó Cruz Real.

La intención es buscar el tricampeonato y superar la fase de grupos del certamen internacional.

"Tenemos que apuntar a más. Nuestro objetivo con la plantilla era mantener lo que teníamos el año pasado. Nosotros apuntamos a poder dar un salto de calidad; sabemos la situación compleja en lo económico. Sin pedir exageradamente, uno o dos jugadores tienen que llegar", concluyó.

El técnico argentino tendrá el difícil escollo del Junior de Barranquilla este sábado por la tercera fecha de la Liga Betplay.