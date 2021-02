La respuesta que le habría dado José Moya a Millonarios pensando en Huracán

Todo parece indicar que a Millonarios y al profesor Alberto Gamero deberán seguir buscando el reemplazo del central ‘charrúa’ Matías de los Santos, ya que el candidato número, José Moya habría preferido emigrar al fútbol argentino para ser nuevo jugador de Huracán, quien era el otro equipo que le competía a los ‘embajadores’.

Según el portal deportivo de Argentina, Olé, el jugador colombiano estaría viajando al sur de América, para presentar los exámenes médicos y oficializar su llegada para ponerse a disposición del entrenador, Diego Omar Dabove e iniciar la Superliga este fin de semana ante Defensa y Justicia.

Le puede interesar: James es uno de los mejores fichajes gratuitos del siglo XX en la Premier League

“En principio, el central, que quedó libre de Independiente Santa Fe, llegará al Globo a préstamo, por un año, y con una opción de compra en diciembre a cambio de 500.000 dólares. Es derecho, pero puede adaptarse a los dos lugares de la zaga central y destacan su juego aéreo”, citó el medio argentino.

Por otra parte, esta será la primera experiencia internacional de Moya, luego de su paso por el fútbol colombiano, cuando defendió los colores de Independiente Santa Fe donde quedó campeón de la liga finalización (2016), Superliga (2017) y la Copa Surugabank (2016); además, vistió la camiseta de Atlético Huila, Leones, Cortuluá y Deportes Tolima.

Vea también: Teófilo seguiría en el Junior: detalles de lo que sabe sobre su continuidad

Hay que recordar que el plantel capitalino, Millonarios tiene otro nombre en carpeta, pero aún no se ha concretado nada, por lo cual, se debe seguir esperando. No obstante, la junta directiva debe hacerlo lo más pronto posible, ya que en los próximos días el mercado de fichajes del fútbol colombiano se cerraría y el club de Bogotá no puede quedarse con los tres centrales con los que cuentan en estos momentos.