"La saqué barata..." Luis Manuel Seijas reveló detalles de su dura lesión en Santa Fe

Independiente Santa Fe está ante un partido crucial este sábado cuando reciba en El Campín a La Equidad por la vuelta de las semifinales de la Liga Betplay. La serie va empatada, pero el elenco rojo parte como favorito por lo realizado en la fase regular.

Sin embargo, Santa Fe tendrá la sensible baja de Fabián Sambueza, su mejor jugador, quien salió expulsado en el cotejo de ida y ahora Hárold Rivera deberá apelar a Luis Manuel Seijas como una alternativa. El experimentado mediocampista venezolano y segundo capitán de Santa Fe ya está recuperado de la grave lesión que sufrió hace más de un mes y habló previo al cotejo.

“El momento de la lesión fue angustiante, sentí el mismo dolor que sentí hace un año y pensé que me había pasado lo mismo. Por suerte como me dijeron los médicos, la saqué barata, sin embargo, quedar por fuera un mes o mes y medio fue duro en lo personal”, comentó Seijas en rueda de prensa virtual este jueves respecto a su lesión en la penúltima fecha ante Independiente Medellín.

Sobre el cotejo ante La Equidad, puntualizó: “Hay suficiente material humano para que el equipo no pierda su esencia, no dependemos de un solo jugador y el profe nos ha inculcado siempre la misma idea… Seguramente va a ser un partido trabado hasta el final, el mensaje que he intentado dar es que uno tiene que trascender en el club, hay algunos que no han podido conseguir un título con el club y una estrella décima es un número que quedará en la memoria de la gente”.

Y cerró hablando de cómo doblegar al difícil rival de este sábado: “Tenemos la oportunidad de cerrar el año disputando un título y que más que este que será un año totalmente inolvidable para todo el mundo… Debemos intentar hacer lo mismo que hicimos contra Pasto, quizás ante Equidad nos faltó definir y no tomamos las mejores decisiones. En esta semifinal hay que tener contundencia, a ellos no se les puede perdonar porque ya lo hemos visto en partidos como contra Cali”.