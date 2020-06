La sorpresa que se llevaron en el plantel de América por la salida de Guimaraes

América de Cali sorprendió a propios y extraños con la decisión de darle salida al técnico Alexandre Guimaraes, director técnico costarricense que fue campeón en el mes de diciembre contra Junior. Todo esto en medio de algunas diferencias entre el timonel y la directiva, así como el factor económico por cuenta de la pandemia del coronaviurs.

Rodrigo Ureña, futbolista chileno del América de Cali se manifestó sorprendido por la salida de Alexandre Guimaraes: “La verdad no me la esperaba, es un buen DT de gran experiencia, una gran persona y un gran estratega. Me quedan cosas muy positivas de él que trasciende más allá de los futbolístico”.