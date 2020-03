La verdad de Julio Comesaña sobre la suplencia de Teo Gutiérrez en Junior

Antes de la suspensión del fútbol colombiano y sudamericano, Junior de Barranquilla sufrió una derrota a manos de Independiente del Valle en la Copa Libertadores, quedó en la cuerda floja y despertó grandes dudas en su entrenador Julio Avelino Comesaña, del que incluso se dice que abandonaría el equipo al final de temporada.

Ya con más calma, para hablar de la derrota estuvo en Win Sports TV y llenó de elogios a su verdugo ecuatoriano: “Cualquiera que vaya a atacar a Independiente del Valle a su propio campo tiene que estar muy preparado para presionarlo, porque si algo tiene es el inicio de juego muy claro. Esa cancha es muy pesada, muy difícil. Con todo respeto, me parece que como equipo no tiene nada que envidiarle a Flamengo en su funcionamiento”.

Lea también: Vuelven los rumores: en Chile ponen a Reinaldo Rueda fuera de la selección

Por otro lado, respondió a la polémica suplencia de Teófilo Gutiérrez en ese partido: “Cuando yo no pongo un jugador, nadie se preocupa por si saber si está bien o si está en su mejor momento. Quién sabe más, el entrenador o los que no saben nada de los que está pasando... A veces me fastidia un poco cuando me agreden”, respondió con notoria molestia.

Sobre el estado de salud de su plantilla en medio de la pandemia, contestó: “El lunes hicimos un entrenamiento que salió muy bien, nos reunimos con los médicos y había mucha preocupación. Los jugadores no estaban en disposición de continuar, incluso pensamos en hacer trabajos con un grupo más reducido, pero cuando uno aterriza las cosas, ve que lo que se hizo es lo mejor.

De interés: Alfredo Morelos regresaría a Colombia en los próximos días desde Europa

Y cerró desmintiendo que alguno de sus futbolistas esté contagiado: “Afortunadamente, hasta ahora no hay ningún jugador que haya contraído el coronavirus, todos están en buenas condiciones y tienen algunos trabajos para hacer en la casa que no es lo ideal, pero vamos buscando la manera de mantenerlos en una condición aceptable”.