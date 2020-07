La voz de la experiencia: Nelson Ramos y un claro mensaje a los directivos de Dimayor

Respecto a cómo se debe reanudar el balompié, comentó: “Los dos torneos vamos a mitad de las fechas, estábamos jugando nuestra quinta fecha (en la B) y en la Liga están en la séptima fecha y hoy no tenemos respuesta de poder lograr finales o un equipo campeón. Yo pediría terminar el torneo cómo se comenzó y en 2021 mirar nuevas alternativas para los sistemas de ambos torneos”.

“Es muy difícil agarrar ritmo de nuevo; después de estar tres meses sin tocar la pelota y ahora que empezamos un trabajo individual no es fácil podernos adaptar. Pero son las órdenes de las entidades de salud, han dicho que seis días antes podremos entrenar colectivo y sin partidos amistosos, entonces será difícil para todos los jugadores de todas las posiciones. Cada uno deberá prepararse de la mejor manera”, comentó sobre el regreso de la actividad física.

También ahondó en el tema de una supuesta ‘Nueva Liga’: “Yo creo que con esta situación tenemos que aferrarnos a las armas que ya tenemos. Un cambio de torneo haría todo diferente porque hoy hay una serie de protocolos y estamos prestos a que en cualquier momento que vuelva el fútbol un jugador pueda volver a tener el virus... Entonces yo pienso que debemos fortalecer lo que ya tenemos, pero sí una proyección de lo que ya tenemos para tener fechas paralelas al calendario europeo”.

Sobre la situación del país y el confinamiento: “Yo creo que no hemos sido responsables, incluso uno se incluye. Eso no es fácil porque uno a veces sale a hacer ejercicio y demás, pero ese nivel de educación no lo estamos haciendo al 100%; hay muchos que estamos en ese cuidado, pero esa responsabilidad a veces una la pasa por un lado, pero trata uno de poder vivir”.

Y cerró hablando sobre un proyecto personal que piensa llevar a cabo: “Agencia goalkeeper dedicada al arquero, tratando de lograr muchos contactos con personas muy serias e importantes para lograr conferencias, diplomados y licencias y luego las clínicas deportivas cuando se pueda volver a la normalidad. En Colombia están escaseando arqueros y de eso nos vamos a encargar, de capacitar a todos esos preparadores de arqueros para que nuestro país vuelva a tener esa numerosa camada”.