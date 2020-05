Las amenazas y el temor que alejaron a Agustín Julio de Santa Fe

En medio de una charla con los aficionados y medios de Independiente Santa Fe, el exarquero del club y ahora asistente del club, Agustín Julio, contó los motivos por los que abandonó la institución luego de su primer paso por ella. Julio, quien siempre estuvo cerca del equipo cardenal, vivió un mal momento a causa de los hinchas de Millonarios, quienes lo amenazaron en repetidas ocasiones y lo obligaron a abandonar Bogotá.

"Un día me tocó ir hasta la finca, en el norte, del otro equipo de la ciudad. Allá estaba jugando el Cóndor (el equipo filial de Santa Fe en aquel entonces). Apenas llegué tuve problemas con los hinchas de Millonarios. Se armó tremenda pelea con la barra brava. A ellos los estaba dirigiendo el ‘Chiqui’ García. Después de eso empezaron llegar panfletos a mi casa, diciendo que me iban a matar. Por eso me fui a jugar con Junior", narró Julio en la entrevista, siendo esta una fuerte confesión respecto a ese momento.

La situación se calmó y un año más tarde Agustín Julio volvió a las huestes cardenales, sin embargo, él no olvida ese mal momento de su carrera pues fue duro tener que abandonar el lugar en el que vivía para marcharse hacia otra ciudad y para jugar en otro equipo. Por eso, continuando con su historia, dejó un mensaje: "Me siguen insultado. Pero como no se les puede decir nada, me toca tirarles besitos para que no digan que los estoy humillando... Santa Fe ha sido superior en estos últimos clásicos que Millonarios, eso es lo que cuenta y lo que a uno lo deja satisfecho".

Para concluir, Julio se refirió al aspecto profesional y contó los motivos por los que le gustaría ser futbolista activo en este momento: "Las veces que me tocó irme fue siempre a préstamo. Nunca gané plata con mis transferencias, siempre el que ganó fue Santa Fe, no era que uno se quisiera ir o estuviera abandonar al equipo. Me hubiera gustado jugar hoy en día, en la actualidad es diferente, al futbolista le queda dinero".