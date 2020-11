Las claves para la continuidad de Ayron del Valle en Millonarios

Dentro de los jugadores que terminan contrato con Millonarios se encuentra el goleador Ayron del Valle, que con 31 años se ha caracterizado por ser uno de los goleadores del club 'embajador' en los últimos años.

Sobre su futuro poco se sabe porque todavía no se acaba la participación del azul en el rentado nacional; lo cierto es que el propio presidente de la institución Enrique Camacho, divulgó que espera poder resolver pronto todos estos detalles apenas culmine la temporada.

Lo que sí será clave es el desempeño de Ayron en esta liguilla de eliminados que arranca para que así el cuerpo técnico y los directivos tomen la mejor decisión posible.

No obstante, la lesión del atacante le imposibilita actuar la primera fecha; hay que esperar si le alcanza para volver frente a Patriotas el próximo viernes 4 de diciembre.

Los problemas físicos de Ayron

Millonarios tendrá una gran baja para esta noche en el duelo frente al Once Caldas por la primera fecha de la liguilla de eliminados de la Liga Betplay. El equipo 'Embajador' no podrá contar con el jugador del Valle, quien se encuentra lesionado.

La información que se conoció es que el futbolista tiene una molestia muscular que lo aleja para el compromiso; todavía no se sabe la gravedad de su problema, lo único es que del Valle no viajó a Manizales. "Por lo tanto no está convocado para el partido de este viernes. Se le realizarán los exámenes pertinentes para confirmar diagnóstico y determinar incapacidad", escribió el club en su cuenta de Twitter.