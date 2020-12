Las conclusiones de la primera final entre América y Santa Fe

Lo que no había pasado en el campeonato ocurrió en la ida de la final de la Liga Betplay: Independiente Santa Fe cayó goleado (3-0) ante un América de Cali que fue superior de principio a fin. El primer round por el título del fútbol colombiano lo ganaron los 'Diablos Rojos' con creces, pues dejaron incluso 'groggy' a un conjunto 'Cardenal' que deberá hacer un gran trabajo mental de cara al juego en Bogotá.

Las individualidades americanas pesaron por encima del equipo bogotano; pudo ser, incluso, más grande la victoria si no fuera por la jugada de gol anulada por el VAR tras un fuera del lugar milimétrico. Santa Fe no jugó bien, lució caótico, impreciso, sin buen juego ofensivo y, lo que pocas veces pasaba, desordenado defensivamente. El conjunto de Harold Rivera siempre se caracterizó por su gran nivel de equilibrio, pero en el Pascual Guerrero no mostró eso.

Por otro lado, el América de Juan Cruz Real sorprendió a propios y extraños. El equipo rojo de Cali va de menor a mayor y se jugó un partidazo en todos los sentidos, empezando por la actitud, cosa que no le faltó al cuadro 'Escarlata'.

Los actuales campeones colombianos salieron con los pies en la tierra sabiendo que estaban jugando la final por el título, que era el partido de ida y que debían aprovechar su localía.

Quedan 90 minutos para definir la corona del FPC: América deberá no renunciar a su fútbol y no sentir que ya se ganó la copa. Santa Fe, en cambio, tendrá que ir por su amor propio, mejorar conceptos, retomar su juego y hacer un fuerte trabajo anímico para 'comerse al diablo' en El Campín y hacer lo que no consiguieron en Cali.