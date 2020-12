Las cuentas de Nacional para clasificar a la próxima Libertadores

Luego del trago amargo sufrido el sábado ante América de Cali, Atlético Nacional empieza a hacer cuentas para lograr un cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Ya con el nombramiento oficial del nuevo estratega, Alexandre Guimaraes, el conjunto ‘paisa’ mira de reojo los compromisos de las semifinales de la Liga Betplay para ver si alguno de ellos le puede dar la mano para estar presente –al menos– en las primeras rondas del torneo deseado por los equipos sudamericanos.

Le puede interesar: Tres jugadores campeones están a un paso de salir de Millonarios para 2021

Y es que a Nacional solo le resta esperar que la liga colombiana se acabe para saber en qué posición queda en la tabla de reclasificación, ya que por la liga y copa Colombia quedó sin chances y por la suramericana igualmente.

América y Equidad son los rivales que tiene en mira el cuadro ‘verdolaga’, puesto que son los únicos que podrían quitarle la ilusión.

¿Cómo clasificaría Nacional a la Copa Libertadores del 2020?

Nacional se encuentra tercero en la tabla con 38 unidades, y sus rivales Equidad y América cuentan con 36 cada uno, pero con la posibilidad de seguir sumando, algo que los hinchas del ‘verde’ esperan que no suceda.

Vea también: Tres jugadores que están en la carpeta de Nacional tras confirmar a Guimaraes



Para quedarse con el tercer puesto Nacional necesita que el líder Santa Fe y Junior le ayuden en los dos compromisos para que sus rivales directos no sumen de a tres puntos.



En caso de que esa opción no se llegue a dar, le quedaría una última chance y es que América o Equidad (uno no más) solo sumen cuatro puntos para así lograr el cupo, quedando en la cuarta posición de la reclasificación.

Habrá que esperar qué pasa en las semifinales de la Liga Betplay que se jugarán entre el sábado (5) y domingo (6) de diciembre.