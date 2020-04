Las dudas que deja la empresa que haría las pruebas de Covid-19 en el FPC

Así mismo, no aparecen las credenciales de dicha empresa ni de los miembros directivos. No deja de ser llamativo que una empresa que tiene que cumplir con un riguroso proceso de seguridad en tratamientos de salud no tenga un “récord” de algunos trabajos hechos anteriormente.

Lo único que aparece en Internet y en registros corporativos sobre Athletics and Health Solutions Inc. se puede ver en el siguiente enlace: Ver acá.

Las referencias por parte de algunos portales económicos y de información sobre inversiones hablan de una transacción financiera del grupo inversor canadiense QuestCap Inc. para comprar el 49% de la empresa y así financiar dicho contrato que se llevaría a cabo con la Dimayor y la FCF. Este negocio fue hecho el 17 de abril de 2020, tres días después de que Athletics and Health Solutions Inc hubiese firmado un contrato no vinculante con la Dimayor para ejecutar el protocolo de seguridad.

Por su parte, sí existe información del grupo inversor (QuestCap Inc) que habría comprado el 49% de Athletics and Health Solutions Inc. Aparece tanto en el registro federal del gobierno canadiense (ver acá), como en el registro de negocios del mismo gobierno (ver acá).

Dentro de la explicación del negocio hecho entre QuestCap Inc. y Athletics and Health Solutions Inc, ésta es la descripción de la empresa que firmó el contrato para desarrollar dicho protocolo con la Dimayor: “A&H es una compañía emergente de salud y bienestar que trabaja para crear un programa integral para detectar, administrar y minimizar la propagación de virus en grandes grupos de personas, especializándose en las industrias de deportes y entretenimiento”.

La pregunta que surge a raíz de todo esto es: ¿por qué la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor firmaron un contrato (no vinculante), presentando un protocolo de seguridad, con una empresa desconocida (A&H) pero que a su vez ejecutará un programa diseñado por Glenco Medical Corp, que es dirigido por Glenn Copeland –un médico podólogo-, el cual a su vez aseguró en una entrevista no ser especialista en enfermedades infecciosas pero que buscará rodearse de médicos inmunólogos para dicho protocolo? Lo anterior, además de ser asesor de QuestCap Inc, el grupo inversor que financió a A&H para llevar a cabo dicho contrato y que, en dado caso, con el aval de las autoridades correspondientes, ejecutará el protocolo presentado a inicios de esta semana al gobierno nacional.