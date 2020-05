Las palabras de Mourinho en el camerino de Millonarios tras el 8-0 con Real Madrid

Uno de los partidos más recordados de los últimos años en Millonarios, desde el aspecto negativo, fue la goleada que sufrió contra Real Madrid en España en un cotejo amistoso para homenajear a Alfredo Di Stéfano en el ‘Trofeo Santiago Bernabéu’. El equipo azul cayó 8-0 y fue blanco de críticas y burlas, por lo que aún se conocen anécdotas de ese cotejo.

Jhonny Ramírez, futbolista retirado e integrante de ese equipo de Hernán Torres que a la larga ganó el torneo colombiano, contó en diálogo con ‘Otro Podcast Más’ algunas infidencias de ese cotejo y el trato que le dio Mourinho al plantel de Millonarios.

“Si es por ellos, nos hacen 10 goles, nunca bajaron y nos sentíamos impotentes ante el resultado. Hay códigos de camerinos que no se dicen, pero fallamos al salir a jugar mano a mano con el Real Madrid, nos creíamos el Barcelona y no lo éramos. Íbamos muy bien y el ‘profe’ en su ignorancia, hay que ser sinceros con esto, era para ir y resguardarnos un poco. Pero él nos dice allá que vamos a jugar mano a mano, Millonarios no se le esconde a nadie y nosotros creímos esta situación. Fue duro porque volvimos siendo la burla del país, sacar la cabeza después del momento tan complicado fue difícil, pero tuvimos el carácter para salir”, señaló en primera medida.



Asimismo, Ramírez contó lo que el entrenador portugués les dijo a los jugadores azules tras el humillante partido: “Él fue todo un caballero, además que conocía a Wason Rentería porque él jugó en el Porto con Mourinho. El técnico fue al camerino a saludarlo al finalizar el encuentro, los saludó y nos da unas palabras diciéndonos que eso era un resultado de juego, que ese no era Millonarios porque él venía mirándonos, ellos son unos estudiosos del fútbol y nos dijo que era un partido irregular, anormal, y que eso no volvía a pasar porque él sabía de la calidad de jugadores que éramos y de lo que veníamos haciendo, que realmente fue un momento desafortunado. Él entró al camerino y nos dijo esas palabras, fue algo bonito”.

Y cerró ese fragmento de la entrevista contando algunas ‘cargadas’ que le hicieron jugadores del fútbol colombiano por cuenta de esa derrota: “Yo era un poco conflictivo en la cancha… No faltaba el que nos decía, no sé si era de Junior que nos decía, que nos habíamos ‘mamado 8’ que qué íbamos a hablar. Son cosas que pasan y que hoy en día nos reímos”.