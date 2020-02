"Le manifesté que no me sentía bien": la petición ante las rotaciones de Osorio

En medio del buen presente que atraviesa Atlético Nacional en el rentado colombiano y su pase a la segunda ronda de la Copa Sudamericana, el técnico Juan Carlos Osorio ha sido blanco de críticas por sus conocidos y polémicos métodos de trabajo donde la rotación es uno de sus pilares.

Esas determinaciones del timonel han provocado diferentes situaciones positivas y negativas en sus jugadores, por lo que uno de ellos decidió hablar directamente con Osorio y dejarle claro que no le gusta cambiar de posición en la cancha.

Lea también: Ospina habló del choque con Messi y elogió la caballerosidad del argentino

“La verdad yo me autoevalué. y no quise como abrir otra puerta de experimentar en otra posición, pero sentía que no estaba cómodo y decidí hablar con el ‘profe’... le manifesté muy respetuosamente que no me sentía bien ahí y él lo tomó de la mejor manera y ahora juego en mi posición natural”, explicó Sebastián Gómez en diálogo con ‘Múnera Eastman’.

Además, el joven futbolista habló de su experiencia en Nacional: “Me han pasado cosas muy bonitas y he aprendido bastante, me han servido mucho para ser profesional en todos los ámbitos, para seguir creciendo y aprendiendo, para disfrutar lo que a uno le pasa como futbolista... Entonces es aprovechar las oportunidades al máximo cada que uno tenga la oportunidad, aportar lo mejor a Nacional para que este equipo siga con los buenos resultados”.

De interés: Macnelly Torres confesó por qué decidió regresar al fútbol colombiano

Sebastián Gómez ha jugado 4 partidos en el campeonato local y 2 en la Copa Sudamericana; anotando un gol contra La Equidad en Bogotá.