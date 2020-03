"Le pido a Dios que Queiroz me esté mirando": ilusión en Nacional con la Selección

A pesar del empate en el clásico ante Independiente Medellín, Atlético Nacional sigue en el grupo de los cuatro parciales finalistas del fútbol profesional colombiano y varios jugadores de su plantilla están en un alto nivel; incluso, algunos con posibilidades de tener una oportunidad en la Selección Colombia pensando en las eliminatorias y la Copa América.

Uno de ellos es Andrés ‘el rifle’ Andrade, quien fue postulado por Juan Carlos Osorio junto a Jarlan Barrera y Estéfano Arango en una rueda de prensa la semana anterior, respondiendo al ‘pibe’ Valderrama, quien mencionó a Andrés Ricaurte del DIM como un jugador a tener en cuenta por parte de Carlos Queiroz.

Al respecto, el ‘rifle’ habló con Múnera Eastman respecto a su sueño de llegar a la ‘tricolor’: “Esto es un sueño que siempre he tenido desde pequeño, no le he podido conseguir y estoy luchando cada día que me toca jugar... Quiero saltar a la cancha, tratar de hacerlo bien y cumplir ese sueño de llegar a la Selección Colombia”.

Y luego le dejó un mensaje al timonel de la selección: “Yo no soy Queiroz, pero yo solo le pido a Dios que ojalá me esté mirando para que me de esa oportunidad”, enfatizó el volante de Atlético Nacional.

En la presente temporada, Andrade ha jugado nueve partidos oficiales con Nacional y ha convertido dos goles. Antes de llegar al verde, militaba en el fútbol de México donde vistió las camisetas de Atlas, León, Jaguares de Chiapas y América; también jugó en Atlético Huila, Deportes Tolima y América de Cali en el fútbol colombiano.