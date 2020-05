Leonel Álvarez le hace coqueteos a Nacional con promesa incluida

Para Leonel Álvarez siempre ha sido un objetivo crecer profesionalmente y dirigir grandes clubes del fútbol sudamericano. Ya el entrenador ha pasado por escuadras como Independiente Medellín, Deportivo Cali, Libertad y Cerro Porteño de Paraguay, entre otros, pero su ilusión es llegar a Atlético Nacional.

En charla con Direct Tv Sports, Álvarez reiteró que su sueño es poder tener la oportunidad de comandar al ‘verdolaga’ para demostrar lo que puede hacer como entrenador, además aseguró que está completamente seguro de que ganaría varios títulos con el ‘Rey de Copas’.

"A mí me cobran algo por haber sido campeón con Medellín, pero que me gustaría dirigir a Nacional, claro... ¿Quién no quiere dirigir un día a Nacional? Todo entrenador... Además, soy ganador”, aseguró Leonel siendo sincero y reiterando su profesionalismo como hombre de fútbol.

“Si me dan la oportunidad de dirigir a Nacional estoy convencido que no voy a ser campeón solamente una vez, sino muchas veces; soy profesional y necesito vivir y comer también como todos los entrenadores”, agregó Álvarez, que espera que algún día pueda llegar al elenco antioqueño.

Cabe recordar que Leonel Álvarez como futbolista marcó historia en Atlético Nacional al salir campeón de la Copa Libertadores en 1989; precisamente fue él quien anotó el penal que le dio el título al ‘verdolaga’ a nivel internacional. Gracias a su actuación, posteriormente representó con creces a la Selección Colombia en Italia 90 y Estados Unidos 94.