Felipe Banguero se lamenta por su actuación ante Pasto: “No hacia el mejor de los partidos”

Felipe Banguero, jugador de Millonarios, habló en entrevista con Deportes RCN sobre su presente en el cuadro ‘albiazul’ y se refirió a las críticas que recibió por su declaración tras la derrota ante el Pasto, donde se mostró molesto con el técnico Alberto Gamero por su sustitución tras el primer tiempo.

El lateral se mostró arrepentido e hizo ‘mea culpa’ por su comportamiento dentro del terreno de juego, ya que él es consciente de que no fue el mejor. “Yo sé que no hacia el mejor de los partidos. Estaban atacando por las bandas, pero yo me responsabilizo. El profesor vio que no estaba haciendo un buen partido, pienso que él lo hizo para que el equipo mejorara, pero no se le puede dar tanta trascendencia a eso”, dijo.

Y sobre el partido, él sabe que no fue la mejor actuación de Millonarios y menos teniendo en cuenta que era el debut.

“Creo que fue una noche donde no nos salieron las cosas como lo habíamos planeado durante la semana. Le dimos vida al Pasto con la mayor virtud que tenían ellos que era el contragolpe, no supimos contrarrestar eso y por ahí vinieron los goles. Dolidos, pero con la frente en alto porque estamos seguros de que esto va a mejorar”, analizó.

Ahora, Banguero no ocultó que sí se sintió mal con su cambio en pleno partido. “Me duele porque a nadie le gusta salir y más de esa manera. Estas son las cosas del fútbol y hay que admitir cuando no se están haciendo las cosas bien, esperar una nueva oportunidad y demostrar que sí se puede. Hay que trabajar ante las críticas personales”, concluyó.