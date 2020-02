Alberto Gamero tras la goleada: "Pido disculpas a la afición y la junta directiva"

En el marco de la cuarta fecha de la Liga Betplay, Millonarios cayó goleado en Montería contra Jaguares y sigue en el fondo de la tabla, sumando solo dos puntos en el torneo y despertando las primeras dudas sobre el proceso de Alberto Gamero en el cuadro azul.

Tras finalizar el partido, el timonel habló con los medios de comunicación y reconoció el mal momento de Millonarios: “Le pido disculpas a la afición y a la junta directiva, por este segundo tiempo, mal jugado. Me parece que el partido tuvo dos facetas, con un primer tiempo que Millonarios debió haber ganado y un segundo tiempo en el que Jaguares nos quitó el balón, hizo mejor uso de él, y en el que nos cogió mal parados. Dimos espacios y en el contraataque nos marcan dos goles”, señaló el timonel.

Lea también: Millonarios no podrá demandar a Jaguares por la inclusión de cuatro extranjeros

Posteriormente expresó cómo se sentía tras la dura derrota: "Dolido, como están los jugadores. Es un resultado duro, porque no fue lo que vinimos a buscar. Me quedo con el Millonarios del primer tiempo y debemos mirar qué fue lo que pasó en el segundo. Fue no haber hecho los goles en las opciones que tuvimos en el primer tiempo. Nos desconcentramos. Nos quitaron el balón y no supimos asimilarlo. Cuando cometes errores a veces te cobran, a veces no”.

Y cerró hablando sobre el trabajo que deberá hacer para darle la vuelta a la situación del club azul: “Nosotros no les cobramos los errores a Jaguares, ellos sí Esto es de trabajo, del día a día. Hay que mirar por qué nos pasa esto cuando no tenemos el balón”.

De interés: David Silva anotó para Millonarios y envió un gran mensaje a todos los hinchas en Colombia

Millonarios enfrentará en la próxima fecha a Boyacá Chicó en el estadio El Campín y posteriormente viajará a La Paz (Bolivia), para jugar la revancha de la primera fase de la Copa Sudamericana contra Always Ready en la serie que va ganando por dos goles.