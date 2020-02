En medio de la numerosa cantidad de jugadores colombianos en el fútbol español, Daniel Torres es uno de los que no atraviesa un buen momento desde su llegada proveniente del Medellín y ahora ha recibido una nueva oportunidad, fue fichado por Real Zaragoza, donde comparte equipo con su compatriota Luis Suárez.

El futbolista se refirió al respecto: “He estado enfocado en poder trabajar. No había tenido mucho protagonismo en el equipo, entonces me tocó así, desde el secreto trabajar para cambiar mi situación”.

Y habló sobre lo positivo de tener un compañero colombino en su equipo: "He compartido estos días con Luis Suárez, me ha hecho las cosas muy fáciles en el vestuario. Hemos tenido una muy buena relación, ha sido de gran ayuda y esperemos que podamos complementarnos”, expresó en diálogo con ‘El Alargue’.

Sobre un posible regreso a Colombia, dejó abierta la puerta para varios clubes donde jugó: “No tengo claro a dónde volver, pero soy hincha de Santa Fe. Estoy agradecido con el cariño de la hinchada de Medellín y me siento en deuda con Nacional, me gustaría retribuir la confianza que me dieron”.

Y complementó explicando su hipotético futuro: “Me gustaría volver a cualquiera de los tres equipos. Soy hincha de Santa Fe, amo a Medellín y estoy muy agradecido con Nacional”, recordando que en el cuadro capitalino fue multicampeón; mientras que en Nacional salió por problemas disciplinarios y en DIM fue capitán de un histórico torneo apertura en 2016.

Cerró contando detalles de su presente y las dificultades en el fútbol español: "Con el Zaragoza todo se dio muy rápido, ellos tuvieron una baja y les propusieron mi nombre. A ellos les gustó la idea y en un día cercano al cierre del mercado cerraron todo y pude venir... Tuve bajo rendimiento y un poco la falta de humildad para asimilar que no estaba teniendo el protagonismo que solía tener. Me faltó entender que eso pasa en el fútbol, en lo personal tuve muy malos momentos”.