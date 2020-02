'Indio' Ramírez arremetió contra Osorio, "me sentía desechable"

El volante de 22 años Juan Pablo 'indio' Ramírez Velásquez es una de las grandes promesas del fútbol colombiano que ha surgido de las divisiones menores de Atlético Nacional en los últimos debido a su calidad de juego e importancia en el medio campo. Incluso esa relevancia le ha permitido integrar selecciones Colombia en las categorías menores, aunque no pudo estar en el Torneo Preolímpico por una lesión.

Recientemente se conoció que el mediocampista le solicitó al cuadro 'verdolaga' el permiso para salir del equipo al no estar dentro de los planes del entrenador Juan Carlos Osorio y al tener como principal objetivo obtener continuidad y sumar minutos. Precisamente el estratega confirmó la noticia y de inmediato se empezaron a escuchar versiones de algún conflicto al interior de la plantilla.

Este martes 4 de febrero, el mismo jugador aclaró la situación en entrevista para Caracol en donde aseguró que la determinación la tomó por que quiere tener "continuidad" y "jugar".

"La decisión la tome por la continuidad, por que quiero jugar; hablé con Juan Carlos Osorio y le dije que quería jugar, él me dijo que había mucha gente en mi posición la cual tendía que disputar con otros cuatro jugadores", dijo.

Tras la charla, Ramírez señaló que recibió "luz verde" para salir del equipo a pesar de haber renovado recientemente su contrato, el cual va hasta junio 2022.

El 'indio' también indicó que a pesar de que Osorio le manifestó que debía entrenar para ganarse un lugar, sintió que este no lo iba a tener en cuenta ya que realizaba los trabajos aparte del grupo y no sabía que hacía la primera plantilla.

"Él no contaba conmigo en enero y febrero por el tema del preolímpico, hablé con él y me dijo que tenía que luchar un puesto con cuatro jugadores; yo sé que que tengo que trabajar duro y ganarme las cosas a pulso; con las rotaciones vi las cosas muy complicadas; después de recuperar de una lesión no trabajaba con el grupo, me sentía desechable, estaba entrenando aparte, no estaba con el grupo, no sabía que hacían, que planteaban", aseguró.

Finalmente, Ramírez afirmó que tiene ofertas de otros clubes de Colombia a los cuales se podría unir en los próximos días para jugar en el primer semestre de 2020.