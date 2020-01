Junior confirma un nuevo lesionado y está alerta para recibir a Medellín

Junior de Barranquilla comenzó con un triunfo 2-0 sobre La Equidad y un empate 0-0 frente a Deportivo Cali su camino en la Liga Betplay Dimayor 2020. A pesar de los buenos resultados, hay preocupación al interior del conjunto 'rojiblanco' debido a la gran cantidad de jugadores inhabilitados por lesión.

Y es que hace algunos días el cuerpo médico del equipo aseguró que James Sánchez sufrió una distensión por fatiga del gemelo externo de la pierna derecha, mientras que Luis 'cariaco' González se recupera de una distensión del abductor derecho. Ambos jugadores padecieron estas molestias en la última semana de pretemporada y tampoco estuvieron en el enfrentamiento con Cali.

Adicionalmente, el empate con el cuadro 'azucarero' dejó la mala noticia de que el volante Fredy Hinestroza tuvo que ser reemplazado por presentar una contusión muscular en el cuádriceps derecho en los últimos minutos, por lo que es duda para el partido con Medellín de la tercera fecha.

Julio Comesaña también tiene la incertidumbre de si podrá contar o no con el delantero Teófilo Gutiérrez, quien no viajó a Cali por sufrir Talalgia izquierda. Además aún no se tiene claro si Sherman Cárdenas se juntará al plantel después de que tuviera que desplazarse a Bucaramanga para atender problemas familiares.

Finalmente, Junior no tiene en cuenta por ahora a los defensas Willer Emilio Ditta y Gabriel Fuentes y el delantero Edwuin Cetré, ya que están con la Selección Colombia sub 23 jugando el Torneo Preolímpico y aún tienes opciones de avanzar a la segunda ronda.

📝| #ComunicadoMédico👨🏻‍⚕| Conozca la situación de nuestro jugador Freddy Hinestroza. #VamosJunior🔴⚪🔵|🔗https://t.co/Dzlur3sN6t pic.twitter.com/0UlEVORJRv

— Club Junior FC (@JuniorClubSA) January 29, 2020