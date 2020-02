Once Caldas no pudo con Águilas e igualó 1-1 en el Palogrande

En un partido disputado y en el que hubo más emociones en la primera que en la segunda parte, Once Caldas y Rionegro Águilas empataron con marcador de 1-1. El equipo de Manizales sigue sin poder demostrar su poderío futbolístico y volvió a perder puntos en condición de local pese a contar con las opciones más claras y ser un claro dominador del partido.

El partido arrancó con un tempranero gol, pues Rionegro anotó a los cuatro minutos de juego luego de una buena proyección del lateral izquierdo, un centro al borde del área que no pudo despejar la defensa blanca y una buena definición de Brayan Fernández, quien tocó hacia el palo derecho del arquero y lo dejó sin posibilidades de una reacción oportuna para impedir el tanto.

Con el marcador en su contra, Once Caldas reaccionó y apostó al juego por las bandas y los centros de costado, hecho que dio resultados a los 25 minutos de juego cuando Roberto Ovelar recibió un buen centro, cabeceó un poco débil y ayudado por el arquero Carlos Bejarano, quien no pudo contener el balón, consiguió la ansiada igualdad, antes de irse sustituido, por una lesión muscular, cerca del final de la primera parte.

El segundo tiempo arrancó con la misma dinámica: los dos equipos atacando y, aunque Once Caldas parecía controlar las acciones, Águilas aprovechaba las contras para generar peligro en el arco defendido por Sergio Román. Pero ninguno de los dos equipos pudo vulnerar las defensas rivales y aunque hubo algunas oportunidades claras, al final ambos equipos se repartieron los puntos y no se sacaron diferencias en un juego divertido pero en el que no hubo los goles esperados.

Con este resultado, Once Caldas sigue sin ganar en condición de local y suma tres empates en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales.