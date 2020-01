Once Caldas y Bucaramanga no se sacaron diferencias en el Palogrande

Once Caldas no ha tenido el inicio esperado en la Liga BetPlay 2020 y aunque jugó dos partidos en condición de local, apenas ha sumado dos puntos. Luego del empate contra Santa Fe, el equipo dirigido por Hubert Bodhert recibió a Bucaramanga en el estadio Palogrande de Manizales y pese a que arrancó perdiendo, demostró una superioridad en el juego durante la segunda parte, que no pudo certificar en el marcador.

La visita se puso en ventaja rápidamente luego de un tanto de Johan Caballero, quien aprovechó una serie de rebotes y, luego de recibir el balón dentro del área, definió al palo derecho del arquero Román, quien poco pudo hacer para que el equipo 'Leopardo' se fuera en ventaja en la mitad de la segunda parte, ventaja que retuvo hasta poco después de superada la primera media hora de partido.

Al minuto 32 apareció el paraguayo Roberto Ovelar, quien regresó al fútbol colombiano, ha demostrado en los dos primeros partidos ser un jugador influyente en el juego y recibió un centro desde el costado derecho, luego de un tiro de esquina, para cabecear en el área chica tras una dudosa salida del arquero Cristian Vargas, que se hizo figura luego del error, pero poco pudo hacer para evitar el tanto del charrúa, quien puso el 1-1.

Con varios intentos de parte y parte, concluyeron los primeros 45 minutos, sin embargo, fue el Caldas quien marcó el ritmo de juego tal como sucedió durante toda la segunda parte. Los dirigidos por Bodhert quisieron imponer condiciones y, además de manejar la pelota, se acercaron con peligro al arco de Vargas, quien vio cómo los palos lo salvaron en en dos ocasiones y tuvo una buena actuación para mantener su arco en cero, dándole tranquilidad a sus compañeros y mostrando toda su experiencia.

Con este resultado, Once Caldas sumó dos unidades en las dos primeras fechas y Bucaramanga llegó a un punto, luego de un pobre debut de local.