El director técnico santandereano Jorge Luis Pinto está inmerso en una nueva polémica producto de unas declaraciones que dio el exjugador de Millonarios y hoy de América de Cali Felipe Jaramillo, quien cuestionó el trabajo del estratega mientras estuvo en el cuadro 'embajador'.

Jaramillo había crítica las supuestas largas jornadas de entrenamiento de Pinto, cono quien aseguró que los jugadores trataron de hablar para llegar a un acuerdo, pero este no quiso acceder a las peticiones.

“Pinto es el campeón en eso de las jornadas de trabajo, con él tratamos de hablar y concertar, pero no se pudo; siempre he dicho algo y es que, si los entrenadores no han jugado fútbol, no entenderán al jugador; simplemente lo que dije en una entrevista en Bogotá, fue que las jornadas de entrenamiento en eran extenuantes y el grupo estaba reventado; y eso se tomó como que hice algo en contra del ‘profe’ Pinto”, enfatizó.

Ante lo anterior, Jorge Luis Pinto no se guardó nada y respondió con contundencia en entrevista para el programa Los Dueños del Balón de Antena 2 en RCN Radio.

"Eso no existió nunca, si yo con 35 años de dirigir a equipos y entrenando. Tienen que mirar las caras de la moneda, si dicen que no sé dirigir un equipo ni medir los volúmenes de entrenamiento siendo yo un técnico preparado que viajé y me recorrí el mundo entero, a un chico que hasta ahora sale de Envigado. Miren la cara del contrario. Qué es el pecado con lo que hace un técnico, con lo que ellos (jugadores) pueden hacer y no son capaces", afirmó

De igual forma, el estratega señaló que le da tristeza las declaraciones de Jaramillo teniendo en cuenta que él le ayudó en los momentos más difíciles y trató de guiarlo para mejorar su rendimiento.

"El mundo conoce mi trabajo, no es fácil ser quinto del mundo y cuarto de unos Olímpicos, a donde he ido he quedado campeón. Me duele en el alma lo que dice Felipe; un jugador que apoyé y estimulé ante las críticas. Él me decía que quería trabajar más y le dije que se regulara. Qué tristeza me da", aseveró