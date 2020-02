Sebastián Viera reveló su momento más difícil en Junior y la fecha de su retiro

El portero de 36 años Mario Sebastián Viera se ha consolidado como el máximo referente de Junior de Barranquilla en el último tiempo desde que arribó para la temporada 2011, por lo que en 2020 cumple nueve años defendiendo el pórtico 'rojiblanco'. En esta oportunidad, el guardameta recordó el momento más difícil que vivió en el equipo y también reveló cuál fue la razón que lo hizo quedarse en la ciudad.

Viera aseguró para Habla Deportes que en 2017, cuando el samario Alberto Gamero asumió la dirección técnica de la escuadra 'tiburona' y no lograban obtener buenos resultados por lo que el entrenador fue destituido, pensó en salir de Junior por lo malos comentarios que recibió y los cuales lo desilusionaron.

"Cuando pasó lo de Gamero y se decía que le hacíamos la rosca; ahí fue cuando me iba a ir, no me fui por que Sara (esposa) quedó embarazada y me quedé; traté de aguantar con ellos, pero estaba decidido a irme, no estaba feliz, tenía desilusión y me quería ir; se metieron con el tema personas y me había tocado", afirmó.

De igual forma, el cancerbero indicó que llegar a Junior, después de haber estado en el fútbol europeo fue complicado, pero siempre intentó "verle" los aspectos buenos.

"Me adapté muy bien, me ayudó la familia que conformé; en Europa extrañaba hablar español. Llegué a Junior y en el vestuario entendía todo y e podía relacionar; empecé a ver lo bueno de volver a América del Sur", aseveró.

Por otro lado, el portero uruguayo afirmó que su anhelo es llegar a los 40 años y seguir jugando al más alto nivel en Junior.

"Me pongo objetivos que puedo cumplir, no diré locuras, pero me conozco y que puedo llegar a los 40 años; En Junior no se puede jugar a medias, me quiero retirar en Junior, es un sueño", puntualizó.