Sherman Cárdenas no estará contra La Equidad por problemas familiares

El volante creativo, Sherman Cárdenas, no podrá hacer su debut con Junior de Barranquilla en el partido contra Equidad, pues debió viajar de urgencia a Bucaramanga para acompañar a su hija, quien presenta algunos inconvenientes de salud. Cárdenas se perfilaba como uno de los convocados para el partido contra el cuadro asegurador y el entrenador, Julio Comesaña, lo tenía dentro del posible once titular.

Le puede interesar: Fedegan se refirió al uso de boldenona en Colombia tras positivo de Farah

Hace algunos meses, Shenoa, hija del del talentoso volante fue diagnosticada con Leucemia, hecho que obligó a Sherman a pedir permiso en medio de la concentración 'tiburona', para reunirse con su familia en su ciudad natal, esperando que la situación salga adelante de la mejor manera, para reincorporarse a la disciplina del equipo barranquillero y poder estrenarse en el campo de juego con la camiseta rojiblanca.

Sherman fue uno de los nueve refuerzos que presentó Junior de cara a la temporada 2020, en la que buscará conquistar tanto el certamen local como la Copa Libertadores de América, conformando un plantel con jugadores habilidosos que mezclan la veteranía con el talento, como es el caso del mencionado volante, el del delantero Carmelo Valencia y la llegada de Miguel Ángel Borja, entre otros.

Tras dos temporadas en Bucaramanga, Cárdenas no arregló su continuidad en el equipo del que es ídolo, así que luego de recibir una buena oferta de Junior decidió regresar al equipo barranquillero buscando continuidad, posibilidades de jugar torneos internacionales y luchar por los títulos.

Lea también: Gamero confirmó el tiempo de baja de Luciano Ospina y su reemplazo en Millonarios

El paso de Sherman por el equipo 'Leopardo' no fue tan favorable como se esperaba, pues aunque individualmente cumplió un destacado papel, colectivamente el equipo no logró revertir la mala situación que viene viviendo desde hace unos años, sigue pensando en el descenso durante la presente temporada e institucionalmente no ha logrado encontrar el rumbo.