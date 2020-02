Teo contó el secreto de su vigencia y habló de su grandes amigos como James y Riquelme

El delantero colombiano de 34 años Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio es sin duda uno de los principales referentes no solo de su equipo Junior de Barranquilla, sino del fútbol del país por lo que hace dentro de la cancha como por fuera de esta.

En esta oportunidad, Gutiérrez habló de su vigencia, la cual le ha permitido destacare en el FPC, de las expectativas que tiene con el conjunto 'rojiblanco' en 2020, de la idea de juego que lo caracteriza y muchos temas más.

Con respecto a su actualidad futbolística, Teo afirmó en entrevista para El Heraldo que todos los días se levanta con el "espíritu de niño" y con ambición de ser cada día mejor.

"Trabajo, dedicación y amor por lo que uno hace, me levanto con el espíritu de niño; cada día tengo que crecer, aprender y poner en práctica todo lo que he aprendido en Europa y en los clubes en los que estuve. En Junior tenemos un entrenador exigente que es detallista y hace que uno ponga todo sobre la mesa y pueda ser ese futbolista que puede aportarle a la juventud. Sin duda quiero ser cada día mejor para mi equipo, jugar en equipo, que eso me ha llevado a ser importante", dijo.

El barranquillero también se refirió a la figura retórica que hace cuando asegura que él tiene aroma de perfume europeo para jugar al fútbol. "Es una fragancia muy fina, eso se lo propone uno cuando suda la camiseta y le demuestra al compañero que uno puede y tiene amor por eso", manifestó.

Gutiérrez aseguró que dentro del campo de juego de considera un jugador "mañoso" en el buen sentido de la palabra al ser un futbolista que le habla a los rivales para incomodarlos dentro de la cancha.

El atacante confesó que producto de los constantes golpes que ha recibido durante su carrera sufre mucho de los tobillos.

"La gente dice que uno juega pero no sabe el esfuerzo que uno hace, llega uno a su casa, se pone hielo, pone los pies arriba, los pone en agua con sal, mi esposa me hace masaje, pero lo lindo del fútbol es que con amor las cosa salen bien", contó.

Por otro lado, Teo describió a Miguel Ángel Borja como un jugador que termina bien las acciones que tiene mucha potencia y es un "goleador" a pesar de que "técnicamente aún tiene aspectos por mejorar, siempre y cuando haga los goles no se le puede decir nada".

De igual relató que espera "crecer como dupla (con Borja) para asociarse bien y tener sincronía dentro de la cancha".

Teófilo Gutiérrez también reveló que el estadio Monumental de Argentina ha sido el mejor en el cual ha jugado, además aseguró que Alexis Henríquez ha sido uno de los zagueros que más le ha golpeador y que cuenta con grandes amigos en el fútbol como su compañero José Luis Chunga, el volante James Rodríguez y el exfutbolista Juan Román Riquelme.

Precisamente sobre James afirmó que la estrella de Real Madrid lo llama, lo invita a reuniones e incluso le dice que ve sus partidos, mientras que Riquelme le manifestado sus felicitaciones por sus actuaciones.

El barranquillero dijo que el gol que marcó con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil ha sido el mejor de su carrera. Asimismo indicó que Julio Comesaña, Miguel Ángel Russo, Marcelo Gallardo, Jorge Jesús y Şenol Güneş han sido los mejores entrenadores que ha tenido en su carrera.

Finalmente, relató que cuando integraba el combinado nacional en las eliminatorias para Brasil 2016, se juntaba con James Rodríguez, Macnelly Torres y solo con mirarse sabían lo que tenían que hacer, adicionalmente bromeó diciendo que le manifestaban a Falcao que estuviera tranquilo que con ellos siempre iba a tener opciones de marcar.