LIGA BETPLAY: Junior lidera la clasificación con puntaje perfecto

Jugada gran parte de la tercera fecha de la Liga Betplay (falta el compromiso entre Millonarios y Once Caldas), el Junior de Barranquilla terminó la jornada como el líder del Fútbol Profesional Colombiano.

Luego de dar inicio a la fecha el día viernes 29 de enero con el compromiso entre Jaguares y Alianza Petrolera, el equipo de Montería derrotó en condición de local 2-0 al conjunto dirigido por Wilson Gutiérrez, en el estadio Jaraguay con las anotaciones de José Marrufo y José David Lloreda.

Más tarde se vieron las caras los equipos Deportivo Cali y Envigado. El equipo ‘naranja’ llegaba con la obligación de sumar de a tres luego, de caer en las dos primeras fechas ante Millonarios y Pasto. No obstante, para esta jornada no fue así y terminó empatando 1-1 con el cuadro ‘azucarero’ que no contó con Agustín Palavecino por la novela que se ha formado con el cuadro de River Plate.

Le puede interesar: Medellín en los últimos minutos venció a Bucaramanga

El clásico boyacense entre Patriotas y Boyacá Chicó fue el encargado de darle inicio a la jornada sabatina. En el estadio La Independencia de Tunja ambos equipos terminaron repartiendo los puntos, luego de quedar 1-1 con las anotaciones de Jhoan Arenas por el cuadro ‘ajedrezado’ y de Óscar Vanegas por el equipo de Patriotas.

Luego de ese compromiso, se vieron las caras en el estadio Alberto Grisales, Águilas Doradas e Independiente Santa Fe (0-2) donde el ‘expreso rojo’ se llevó las tres unidades para Bogotá, gracias a los goles convertidos por Kelvin Osorio y Michael Rangel.

Posteriormente, el encuentro entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira fue una lluvia de goles, ya que el cuadro ‘matecaña’, llegó al Atanasio con cierta autoridad y en los primeros minutos del primer tiempo le ganaba al equipo ‘verdolaga’. No obstante, ese envión anímico de los risaraldenses no duró los 90 minutos y terminaron siendo goleados (5-2) con el triplete de Jefferson Duque, el autogol de Diego Sánchez y la anotación de Jarlan Barrera. Mientras tanto por los lados del Pereira convirtieron Franco Arizala y Brayan Castrillón.

Vea también: [Video] El golazo con el que la UEFA recordó a Guarín

Finalizando la noche del sábado, el encuentro más esperado era entre Junior y el bicampeón de Colombia, América de Cali. El equipo de Amaranto Perea se quedó con la victoria tras ganarle 2-1 a los ‘escarlatas’ con un gol agónico del guardameta, Sebastián Viera. Hay que recordar que el primer gol del compromiso lo anotó, Miguel Borja y por parte de América, Santi Moreno.

Para la fecha dominical, el compromiso entre Deportes Tolima y La Equidad, dejó como ganador al cuadro de Hernán Torres con el solitario gol del paraguayo, Gustavo Ramírez (1-0).

Finalmente, Bucaramanga e Independiente Medellín cerraron la jornada del domingo (0-1). En el encuentro entre 'Leopardos' y 'Poderosos', un gol en los últimos minutos del partido por parte de Matías Mier, hicieron que el equipo de 'Bolillo' volviera a sumar de a tres en la liga colombiana.

Liga Betplay, tabla de posiciones, fecha 3:

1. Junior 9 pts

2. Cali 7 pts

3. Atlético Nacional 6 pts

4. Jaguares 6 pts

5. Medellín 6 pts

6. Pasto 4 pts

7. Tolima 4 pts

8. La Equidad 4 pts

9. Millonarios 3 pts

_____________

10. Bucaramanga 3 pts

11. Santa Fe 3 pts

12. Once Caldas 1 pts

13. América 1 pts