Liga Betplay: los seis partidos que van por Win+ en la fecha de clásicos

Todo listo para el inicio de la séptima fecha de la Liga Betplay que tendrá en disputa todos los clásicos regionales del fútbol colombiano. Junior vs Jaguares de Córdoba, el nuevo derby de la costa atlántica, abrirá la jornada este viernes 28 de febrero con el encuentro que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Vea también: Medellín - Millonarios y Santa Fe - Nacional; programación de la fecha ocho en la Liga BetPlay

Ya para el sábado, se viene un doblete interesante con los choques Atlético Nacional vs Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, así como América vs Deportivo Cali en el Pascual Guerrero. Los dos trascendentales juegos se verán por la señal del canal Win Sports +, 6:40 pm y 6:10 pm, respectivamente.

Ya para el martes 3 de marzo, Millonarios e Independiente Santa Fe cerrarán la fecha 7 de la Liga Betplay en El Campín. En dicho partido se medirán fuerzas entre dos equipos con situaciones diferentes. Mientras que el rojo es tercero en la tabla de posiciones, el cuadro ‘embajador’ se ubica en la casilla 16 con apenas 5 puntos.

Le puede interesar: FIFA pone en jaque la Superliga entre América y Junior en Estados Unidos

En cuanto al Deportivo Pasto, la escuadra del sur de Colombia se verá las caras ante La Equidad el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde. El líder del fútbol colombiano viene de quedar eliminado en la primera ronda de la Copa Sudamericana a manos del Huachipato de Chile, equipo que ganó 1-0 en el compromiso de vuelta.

Liga Betplay: los seis partidos que van por Win+ en la fecha 7

Viernes 28 de febrero

Junior de Barranquilla vs Jaguares, 7:40 pm

Sábado 29 de febrero

Atlético Nacional vs Independiente Medellín, 4:05 pm

América vs Deportivo Cali, 6:10 pm

Lunes 1 de marzo

Cúcuta Deportivo vs Bucaramanga, 6:10 pm

Deportivo Pereira vs Once Caldas, 8:10 pm

Martes 3 de marzo

Millonarios vs Independiente Santa Fe, 7:40 pm